Piteåkvartetten Loving Embers debuterar

Bandet består av Fredrika Johansson på sång, Jonas Marklund – trummor, Elin Tannerdal – bas och William Nordlund på gitarr. Bandet bildades i en enslig stuga i Klimpfjäll våren 2017 och sedan dess har de blivit en ”snackis” hos alla som upplevt dem live. Och nu kan vi få njuta av deras musik om vemod och kärlek när vi vill.

Inspirationen hämtas från artister som Feist, Daughter och Angus & Julia Stone med flera – men det finns även en stor del 90-talsrock med drag av grunge för dem som hört fler låtar från bandet. I People like you förenar bandet vemodig indiepop med traditionell rootsrock som modernt förpackats av producenten Gustav Afsahi, som vi tidigare stiftat bekantskap med här i Veckans färsking som en av medlemmarna i bandet Pophjärtat.

Planen är att låten People Like You kommer att följas upp under våren med ett EP-släpp. Och med en så lovande debutsingel ser vi fram emot att höra med från Loving Embers!