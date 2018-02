OS-guide söndag: Curlingfinal och Kallas sista lopp

01.05 Curling final (d)

Curlingreporter Mats Fagerström:

Nu är det dags för de svenska curlingdamerna i Lag Hasselborg att försöka göra det inte Lag Edin mäktade med, att ta guld i OS-finalen.

Lag Edin förlorade ju mot USA med 7-10 och nu laddar damerna för att betvinga värdnationen Sydkorea.

Motståndarna: Sydkorea som imponerat stort och bara förlorat mot Japan, dock bara i gruppspelet. I semin där man möttes vann Sydkorea med 8-7 efter skiljeomgång där man först missade upplagt läge för en stöld i den tionde omgången men i skiljeomgången gjorde man inget misstag.

Sydkorea som imponerat stort och bara förlorat mot Japan, dock bara i gruppspelet. I semin där man möttes vann Sydkorea med 8-7 efter skiljeomgång där man först missade upplagt läge för en stöld i den tionde omgången men i skiljeomgången gjorde man inget misstag. De svenska damerna i Lag Hasselborg har förlorat två matcher innan finalen, mot Japan och just Sydkorea. Det kommer bli en tuff final, med härlig stämning där troligen sista sten kommer att avgöra inför en fullsatt arena där merparten kommer att vifta med hemmanationens flagga.

i Lag Hasselborg har förlorat två matcher innan finalen, mot Japan och just Sydkorea. Det kommer bli en tuff final, med härlig stämning där troligen sista sten kommer att avgöra inför en fullsatt arena där merparten kommer att vifta med hemmanationens flagga. Atmosfären: Men nu kommer ljudet mer synkroniserat då det bara spelas på en bana än som tidigare då publikens utbrott kom både här och där för de som inte spelade mot Sydkorea. Stämningen kommer bara att trigga oss sa Anna Hasselborg efter semifinalen.

07.00 Längdskidor 30 km (d)

Svenska deltagare: Charlotte Kalla, Stina Nilsson och Anna Haag

Torgny Mogrens tips:

1) Marit Björgen

2) Marit Pärmäskoski

3) Charlotte Kalla

Lyssna på ljudklippet med Torgny Mogren.

Så gick det VM 2017:

1) Marit Björgen, Nor

2) Heidi Weng, Nor

3) Astrid Jacobsen, Nor

...

7) Charlotte Kalla

9) Anna Haag