Frithiof Stenvall går solo och blir Tall Blonde

Frithiof Stenvall var nu solo, efter att de två tidigare bandmedlemmarna valt att gå en annan väg. Allt i samband med nya singeln I will light up the sea.

Denna Veckas färsking Wonderful är tredje singelsläppet från nya projektet Tall Blonde och släpps i samband med en EP på fem spår, den 9 mars.

Trots namnbyte kommer ni som följt Frithiof Stenvall att känna igen hans säregna sångröst och träffsäkra låtskrivande både i text och musik. Starkt influerat av den brittiska popmusiken, med en fläkt av 90-tal och en tydlig referens till Coldplay fortsätter Frithiof att leverera låtar som har all potential att bli stora hits som låter lika bra med gitarr och sång i det lilla, som på de stora scenerna.

I Wonderful har han tagit hjälp av Tomas Bäcklund Thuneström och Dennis Kalla: ”Det var grymt att få skriva Wonderful tillsammans med Tomas Bäcklund Thuneström och Dennis Kalla, det lyfte hela låtens grundidé.”

En perfekt låt att lyssna på i bilen och sjunga med i under långa bilresor i Norrbotten, eller varför inte i bilkön över Bergnäsbron i Luleå, längs Sundsgatan i Piteå, eller i Malmtrucken i gruvan?