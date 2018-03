En mer komplex bild av Laestadius i ny bok

Anne Heith, som är docent i litteraturvetenskap och forskare vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå Universitet, vill komma bort från den ofta svartvita bilden av Lars Levi Laestadius (1800-1861) som antingen en positiv kraft som utmanade kolonialismen, eller som en gravplundrare av samiska gravplatser.

– Det är ju inte det ena eller det andra, utan man kanske kan säga att det var både och istället, och att han kanske utvecklas som människa under livets gång, säger Anne Heith.

I boken Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural Heritage: A Study of Contemporary Sámi and Tornedalian Texts har hon gjort en studie av samtida samiska och tornedalska texter.

Vad hon kommit fram till och fascineras av är att Lars Levi Laestadius insats tolkas på så vitt skilda sätt, dels som en positiv kraft som utmanade kolonialismen, men också som medansvarig till den.

– Jag vänder mig emot att det ofta kan bli krav på antingen svarta eller vita berättelser. Alltså antingen är Lars Levi Laestadius en slags helgongestalt som var hundra procent god, eller så är han en skurk som ägnade sig åt gravskändning.

Anne Heith har utgått ifrån det vidgade textbegreppet, vilket innebär att det inte bara är tryckt litteratur som hon förhållit sig till utan också visuellt berättande som tillexempel bildkonst, film och muntligt berättande.

Bland annat har hon tittat på konstnären Anders Sunnas konstnärskap. I målningen Racial comment anspelar konstnären direkt på Laestadius samarbete med rasbiologer, något Anne Heith pratat med konstnären om.

– Då svarade Anders Sunna att han såg Laestadius som en person som ägnat sig åt kolonialt förtryck, bland annat genom att han samarbetade med rasforskare.

Men det finns också berättelser om hur Laestadius bidrog till förbättrade levnadsförhållanden i norr. Och forskaren Anne Heith vill ge hela bilden.

– Jag tycker inte att man ska förneka hans samverkan med rasbiologer, men det är inte det enda inslaget i hans livsberättelse som förtjänar att uppmärksammas, säger Anne Heith.