Piteås tränare allvarligt sjuk – förra landslagsspelaren ersätter

I januari tvingades tränaren Stellan Carlsson ta timeout på grund av sjukdom i familjen.

I stället hämtade klubben in Fredrik Söderholm från elitettan-laget Assi. Han klev in bredvid Jonas Edholm, men nu ser det ut som att laget får klara sig utan Edholm under hela säsongen.

Denne är nämligen allvarligt sjuk, och ser inte ut att kunna vara med något i år.

I stället kliver den förra landslagsspelaren Josefin Johansson, som är gravid och inte ska spela i år, in i ledarstaben – tillsammans med Söderholm och Carlsson.

– Med Josefin får vi in en ledare som redan är en ledare som spelare. I all bedrövelse blir det jättebra med Josefin, säger sportchefen Leif Strand till Radiosporten.