Luleå vände – hoppet om kvartsfinal lever

Brynäs–Luleå 1–2

(1–0, 0–1, 0–1)

Efter att Brynäs vunnit den första åttondelsfinalen i Luleå såg det tungt ut för Norrbottens-laget, som inte hade vunnit en bortamatch i Gävle sedan oktober 2012.

Men i kväll bröts sviten. Trots att Brynäs tog ledningen i slutet av den första perioden så lyckades Luleå till slut vinna med 2–1 och tvinga fram en tredje och avgörande kvartsfinal.

– Vi är klart det bättre laget, de har inte så många målchanser. Jag tycker vi vi vinner välförtjänt i dag, säger Luleås 2-1-målskytt Robin Kovacs till Radiosporten.

En knapp kvart in i den första perioden kvitterade Patrick Cehlin, när han kom direkt från utvisningsbåset, fick pucken, fintade skott och läckert rundande målvakten David Rautio innan han lade in 1–1 i mål.

Minst lika snyggt var sedan det som visade sig bli segermålet, blott 38 sekunder in i slutperioden. Efter att ha brutit en passning på den defensiva blålinjen kontrade Robin Kovacs in 2–1 – efter att snyggt ha fintat bort Rautio och lagt in en backhand i mål.

– Det har varit två tajta matcher så jag tror på ännu en tajt match. Jag tycker att vi är det starkare laget och det har vi visat över hela säsongen, säger Kovacs.

Brynäs försökte pressa på för en kvittering, men Luleå försvarade sig bra och ordnade därmed fram en tredje och avgörande match som spelas i Luleå på fredag kväll.

Då tvingas Brynäs klara sig utan både Johan Alcén och Ludvig Nilsson – som båda ådrog sig hjärnskakningar i dagens match. Det avslöjar tränaren Tommy Sjödin för Radiosporten.

Brynäs-Luleå 1-2 (1–0, 0–1, 0–1)

Första perioden: 1-0 (17.52) Jacob Blomqvist (Linus Ölund, Juuso Ikonen) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1-1 (13.53) Patrick Cehlin (Joey Hishon, Oscar Engsund).

Tredje perioden: 1-2 (0.38) Robin Kovacs.

Skott: 24-23 (8-4, 8-12, 8-7).

Utv, Brynäs: 2x2. Luleå: 3x2, 2x10.

Domare: Sören Persson, Lidköping, och Tobias Björk, Boden.

Publik: 5 114. (TT)