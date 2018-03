Brynäs tränare Tommy Sjödin irriterad på domarna: ”Blir bekymrad”

Det var efter Brynäs 1–2-förlust i den andra åttondelsfinalen mot Luleå som Brynäs tränare Tommy Sjödin var rejält irriterad på domarna. Anledningen: Att det inte blev några matchstraff för Luleås Daniel Sondell och Emil Larsson när de visades ut för huvudtacklingar.

– Jag blir ju liksom bekymrad när man under hela säsongen har tagit fem minuter plus game misconduct eller match penalty (matchstraff) och så sedan börjar gå på två plus tio, jag har inte sett en sån på hela säsongen, säger han till Radiosporten.

Enligt Sjödin ådrog sig både Johan Alcén och Ludvig Nilsson hjärnskakningar och missar den avgörande matchen på fredag.