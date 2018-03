Bitterljuv pop från Dennis Kalla

Nya singeln Beautiful Mistake från Dennis Kalla känns som ett givet nytt avsnitt i serien av briljanta poplåtar som han släppt de senaste fyra åren.

Från debuten Under Your Skin har hans musik haft förmågan att krypa under skinnet, på ett beroendeframkallande sätt.

Dennis har ett knivskarpt, uppriktigt uttryck i sin röst som bär fram hans många gånger smärtsamma och bitterljuva texter.

Men – missförstå mig rätt – det är även ”bara” briljant popmusik med melodislingor som sätter sig på hjärnan som små plåster. Ett hantverk, från låtskrivandet till alla val av instrument och detaljer i arrangemanget.

Beautiful Mistake har fått uppmärksamhet på olika musikbloggar, spelas redan på radiostationer runt om i världen och har fått fina recensioner.

Just nu händer mycket kring Dennis Kalla, som är nyss hemkommen från en av världens största musikbranschfestivalet, SXSW i Austin, där han gjort en mängd spelningar.

– Jag har spelat lite i USA tidigare och det senaste året har jag varit till Nashville ett par gånger för co-writes. Så en plats på SXSW känns som helt rätt steg för mig just nu.

Vi ser fram emot nästa singel från Dennis Kalla och att följa vad som händer härnäst.