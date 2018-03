Kommunal: Sätt in vakter eller stäng boendet

Fackförbundet Kommunal kräver bevakning av vakter eller stängning av ett korttidsboende i Älvsbyns kommun sedan personalen och gäster under en längre tid ska ha utsatts för hot, våld och sexuella trakasserier.



Enligt Kommunals anmälan till Arbetsmiljöverket är kommunens åtgärd att tillfälligt sätta in extra personal inte tillräcklig.



Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyns kommun, säger till P4 Norrbotten att det inte är aktuellt att sätta in några vakter men att kommunen söker fyra nya undersköterskor till boendet.



Enligt Hans Nyberg är det flera orsaker bakom arbetsmiljöproblemen. Bland annat menar han att lokalerna inte är de allra bäst utformade och att man tittar på hur man kan förbättra dem.