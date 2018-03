I sitt avtal med Boden har Per Johansson haft möjligheten att lämna klubben ifall rätt erbjudande dyker upp under våren. Och nu har han valt att skriva på för storklubben CSM Bucaresti i Rumänien, som bland annat vann damhandbollens Champions league 2016.



I ett pressmeddelande meddelar Boden att det här visar att de fått arbeta med den högsta kompetensen under denna säsong eftersom CSM Bucaresti är ett av världens bästa lag.