230 skjutvapen hittills i vapenamnesti

Vapenamnestier har genomförts tre gånger tidigare. Det innebär att det under en period blir fritt fram att lämna in vapen som man inte har tillstånd till polisen utan att riskera straff.

Sara Sjöholm, polisen i Norrbotten, säger att de flesta vapen som kommer in är regelrätta jaktvapen - och att alla vapen som lämnas in under amnestin är ett steg i rätt riktning.

– Det är ett led i att minska förekomsten av de här illegala vapnen. Och i förlängningen så räddar det liv.