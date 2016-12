Stora skillnader på anställdas julgåvor i offentlig sektor

Mellan den anställda på Ockelbo kommun och den som jobbar på Region Gävleborg är skillnaden på julgåvans värde nästan 800 kronor.

I Hofors och Ockelbo får de kommunanställda en julklapp på 200 kronor, medan region Gävleborg förra året hade en julfest för sina anställda på nästan 2000 kronor per person.

Även inom kommunerna kan det finnas stora skillnader.



I Gävle gör förvaltningarna och bolagen lite som de vill. Medan personalen på Gavlegårdarna åt en julbuffé för 500 kronor per person fick de på Fleminggatan vård- och omsorgsboende nöja sig med en tallrik med gröt, en macka och en mindre julklapp.

Ina Fagerlind på Kommunal önskar att det hade varit mer rättvist.

– Det är bra om man inte börjar prata sinsemellan, vi fick det och de fick det...

De flesta av länets kommuner har beslutat om en fast summa per anställd.



I Söderhamn har Magnus Ludvigsson från Liberalerna drivit frågan, och de har infört nya riktlinjer nu under hösten.

– Vi fick höra att det var lite olika. Vi tyckte att det var fel att man bestraffar dem som jobbar i en förvaltning om ekonomin inte räcker till. Vi tycker att det ska vara så likvärdigt som det bara går, säger han.

Så mycket lägger kommunerna på julklappar och julbord per anställd



Gävle: Varje bolag eller förvaltning bestämmer själv om julbord eller julklappar. Alkohol får serveras enligt representationspolicy.

Ockelbo: 200 kronor. Julklappar men inget centralt julbord.

Sandviken: 384 kronor. Gemensam julfest vartannat år. Inga julklappar. Ingen alkohol ingår. Totalbeloppet på 767 kronor per person är här utslaget på två år.

Hofors: Presentkort till ett värde av 200 kronor. Inget centralt julbord.

Söderhamn: Julklappar eller julbord till ett värde av maximalt 450 kronor per person inklusive moms. Alkohol får serveras enligt representationspolicy.

Hudiksvall: Presentkort till ett värde av 350 kronor och 150 kronor till enklare förtäring inklusive moms. Ingen alkohol ingår.

Bollnäs: Julbord för maximalt 350 kronor per person inklusive moms. Inga julklappar. Ingen alkohol ingår.

Ovanåker: Julbord för maximalt 400 kronor per person exklusive moms. Inga julklappar. Ingen alkohol ingår.

Nordanstig: Gemensamt julbord. Förra året landade kostnaden på 323 kronor per person inklusive moms. Inga julklappar. Ingen alkohol ingår.

Ljusdal: Julklappar eller julbord till ett värde av maximalt 267 kronor per person inklusive moms. Ingen alkohol ingår.

Region Gävleborg: 986 kronor per person inklusive moms. Gemensam julfest vartannat år. Alkohol ingår. Totalbeloppet på 1972 kronor för förra julfesten per person är här utslaget på två år.