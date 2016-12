Så tycker Gävleborna om nyorden för 2016

Nyordslistan sammanställs av Språkrådet varje år och innehåller nya ord och uttryck som varit aktuella under året. Några av orden som varit aktuella under 2016 är proteinskifte, pokénad och FOMO. Lyssna på ljudet för att höra några Gävlebors reaktioner på de nya orden.

Här är några av de nya orden för 2016:

Proteinskifte: Att byta ut kött mot vegetabiliskt protein i kosten

Blåljuspersonal: Ambulans-, polis- och annan räddningspersonal



Pokénad: Att spela spelet Pokémon go samtidigt som du går på promenad.



FOMO: "Fear of missing out", en rädsla för att missa något roligt eller spännande

Annonsblockerare: programvara som blockerar annonser på hemsidor