Näsbynyårskrönikan

En ål faller

Nu hoppas man naturligtvis slippa höra en ål falla. Ålen är rödlistad och skulle kanske inte klara en fallskada. Vad ålen skulle göra här i Näsbyn är oklart. Möjligen njuta av tystnaden. För så tyst är det här i Näsbyn sen i förrgår. Det var då det började.

Nån råkade säga: Snart är det nyår, hur har det gått med nyårslöftena?



Man går ju ofta omkring med en känsla av att man har glömt nåt viktigt. Förhoppningsvis kommer man aldrig på vad det är. Men plötsligt förstod alla i Näsbyn var den känslan kom ifrån.

Nyårslöftena! Vi har ju glömt nyårslöftena! Alla i Näsbyn hade glömt alla nyårslöften. Det högg till i alla Näsbybor samtidigt. Alla slutade andas.

Sedan rusade de hem för att få bättre koll på exakt vad de hade lovat för ett år sedan. Kvar på vägen låg en förvånad ål.

Skuldens vecka

Folk rev fram sina gamla anteckningar från förra nyåret för att få en skymt av fjolårsambitionerna.

Förra årets nyårslöften var ingen trevlig läsning. Anteckningarna bestod av nya liv som skulle påbörjas, men som bara kommit av sig. För ett år sedan sjöd Näsbyn av såna liv. Det var nya karriärer som skulle startas, kilon som skulle rasa, hälsor som skulle spira och meningsfulla sysslor som skulle hittas. Vid den här tiden på det nya året, alltså nu, var det meningen att folk i Näsbyn skulle svepa fram i svindyra kläder och gratulera varandra till alla de framgångar, fördjupade insikter och sänkta tempon som kommer till den som skärper till sig och tar tag i sitt liv.

Det är så tyst att man kan höra en ål falla. Nu hoppas man naturligtvis slippa höra en ål falla. Ålen är rödlistad och skulle kanske inte klara en fallskada.



Istället såg nu nyårsveckan ut att bli en skuldens vecka. Räknas TV-tittande som en ny karriär? Nej.



Är det meningsfullt att tömma garaget? Inte om man ställer tillbaka allt igen, oslängt, utan att få till en ny ordning. Att gå från skafferiet till soffan med en skål salta pinnar räknas tyvärr inte som stavgång. Och det blir inte LCHF om man bara gör H och F. Det var tydligt. Det har inte hänt nånting i Näsbyn. Näsbyborna skulle bli tvungna att konfronteras med sin egen oförmåga.

Återbruk

Folk såg över sina alternativ. De löften som aldrig uttalats behöver man ju inte infria.

Tyvärr hade alla i Näsbyn gått omkring och skrutit nåt alldeles förskräckligt om sina nyårslöften. Skrytet tystnade inte förrns nån gång i vecka 2. Man kunde kanske tänka som ett bredbandsföretag och hävda att löftet representerar en övre gräns. Jag lovade att gå ner i vikt 15 kilo. Då menade jag upp till 15 kilo, men tyvärr blev det noll på grund av omständigheter som ligger utanför företagets kontroll.

Man kanske skulle kunna ta alla påsar med bantningspulver och limma ihop dem till en fin chipsskål? De där Omega 3-kapslarna som klibbar ihop, dem kanske man kan platta ut och ha som drinkunderlägg?

Men den sortens bluff går väl ingen på såvida man inte får en router på köpet. Som i själva verket är en lånerouter. Kanske går det att lura på nån stackare ett ogenomförbart nyårslöfte under mellandagsrean? Återbruk är annars inne. Man kanske skulle kunna ta alla påsar med bantningspulver och limma ihop dem till en fin chipsskål? De där Omega 3-kapslarna som klibbar ihop, dem kanske man kan platta ut och ha som drinkunderlägg?

Sen var det nån som kom på. Det är ingen idé att försöka dölja allt som inte har hänt. Istället har Näsbyn ordnat en riktig nyårskrönika. Under festliga former summerar man allt som har hänt under året. Det är därför det är så tyst här i Näsbyn. För det har ju inte hänt nånting. Det enda som har hänt är att man inte har fått nånting gjort och det vill man helst ha ogjort. Så nyårskrönikan i Näsbyn är som en väldigt lång obekväm tystnad. Som alla är bekväma med. Det påminner faktiskt om resten av året.



Det här är Niklas Folkegård från Näsbyn, onsdag.