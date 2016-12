Vykort dröjde tio dagar - fortsatt missnöje över Postnord

De har granskats, kritiserats och frågats ut av allmänhet och journalister i hela Sverige. Kritiken mot den statligt ägda postoperatören Postnord har under 2016 nästintill varit konstant.

Klagomålen som kommit in har främst varit att brev och paket försvunnit eller kommit fram försent. Men även fackliga organisationer och brevbärare har larmat om en försämrad arbetsmiljö och alltför pressade tidsscheman.

Och förtroendet från allmänheten har under året varit svajigt. I Älvkarleby så råder det delade åsikter om Postnord.

– Jag tycker att det har varit helt okej, säger Elin Manns.

– Jag tycker att det är dåligt! Vi skickade ett gratulationskort som kom fram en och en halv vecka senare, säger Britt-Marie Kriström.

Tillsynsmyndigheten Post och telestyrelsen har under året följt PostNords utveckling noggrant och i april i år så ville man få in Postnords klagomålsrapporter per månad istället för årsvis.

Även näringsminister Mikael Damberg (S) har i en DN-artikel under hösten uttalat att han tillsammans med PTS, kräver förändring från Postnords sida.

– Vi har genomfört en rad olika åtgärder. Vi har ändrat rutiner för paketleverans och hur vi tar emot kundsynpunkter. Även sett över bemanning, så vi kan möta sjukfrånvaro på ett bättre sätt, säger Fredrik Nilsson som är regionchef för Postnord Öst, där Uppland och Gävleborg ingår.

Så vad kan man förvänta sig av Postnord nu?

– Jag hoppas att alla kunder, både privatpersoner och företag tycker att vi lyssnat och tagit till oss för att kunna förbättra vår verksamhet, säger Postnords regionchef Fredrik Nilsson.