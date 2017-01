Juniorkronorna slog Tjeckien med klara 5-2

Jonathan Dahlén gjorde hattrick och Rasmus Asplund stod för ett mål och en assist.



Med supersviten i ryggen ska nu Juniorkronorna se till att det blir ett guldkantat slutspel. Sverige ställs i kvartsfinalen på måndag mot antingen Slovakien eller Ryssland, vem av dem det blir avgörs i natt svensk tid.



Sverige hade redan säkrat gruppsegern inför nyårsaftonens match mot Tjeckien och Färjestadscentern Rasmus Asplund sade till TT att fokus nu fick bli att hålla supersviten vid liv. Sverige har inte förlorat i gruppspel sedan nyårsafton 2006.



Sagt och gjort så var det Asplund som tog tag i saker och ting.

Han gav Sverige en drömstart när han skickade in 1-0 redan efter 37 sekunder sedan tjeckiske målvakten Daniel Vladar släppt retur rakt ut på Filip Ahls skott.



Sedan slog han en drömpassning som gav Jonathan Dahlén öppet läge fram till 2-0 i numerärt överläge efter 8.56. Det var Sveriges första powerplaymål i turneringen på femte försöket.



Däremellan satte han in en riktig nyårssmäll på tjeckiske forwarden David Kase med en tackling på öppen is.



Dahlén skulle sedan ta över huvudrollen - efter att först valbokillen Jens Lööke noterats för 3-0 i en märklig situation där tre tjecker var sist på pucken innan den gick i mål.



Timråforwarden Dahlén, son till förre NHL- och landslagsstjärnan Ulf, fullbordade ett hattrick i den tredje perioden:

Först utnyttjade han ett friläge, framspelad av Fredrik Karlström, i slutet av den andra perioden fram till 4-0 sedan han hittat luckan mellan benskydden på Vladar.

Han använde samma lucka när han satte 5-0 med en backhand i numerärt överläge efter 3.34 av den tredje perioden.



Förbundskaptenen Tomas Montén valde att ge Luleås Filip Gustavsson chansen och vila förstemålvakten från Brynäs, Felix Sandström. Gustavsson gjorde en strålande match och radade upp viktiga räddningar under matchens första 25 minuter då tjeckerna skapade en hel del chanser.



I slutet av matchen fick han dock ge upp två mål, ett av dem kom i ett tjeckiskt powerplay.



Även backen Gabriel Carlsson, Linköping, vilades i gruppavslutningen.



Göran Sundberg/TT