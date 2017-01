Isen på Sävstaås är ospelbar

Isen på Sävstaås i Bollnäs är just nu ospelbar sedan hyveln till en ismaskin gick sönder i tisdags och gjorde djupa revor i isen. Tisdagkvällens match mellan Snoddas och Järvsö i div 1 fick skjutas fram på grund av dålig is. Risken för skador bedömdes vara för stora av huvuddomaren. Även onsdagsmatchen för P18 elit har stoppats. Bortalaget Vetlanda fick ett sent besked och fick vända strax norr om Stockholm.

Däremot ska elitseriematchen hemma på lördag mot Gripen Trolhättan kunna genomföras, säger Janne Fredin som är anläggningschef på Sävstaås.

– Det siktar vi på. Det blir några timmars jobb.

Det blir många timmars övertid för er då?

– Ja, det blir då inte nån fest på trettondagsafton. Det blir väl här på Åsen då!