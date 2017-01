Ikväll blir Hoforsborna tv-stjärnor

Produktionsbolaget Nordisk Film spelade in "Samtidigt i Hofors" under 2016 på uppdrag av Sveriges Television. Människorna som är med i serien har hittats via tips och annonsering på Facebook. Och två av dem som är med är handlaren Arne "Spar-Arne" Evertsson och Katarina Borrbos som jobbar på Entré Hofors men också är känd från Torsåker Bluegrass Festival och Berglundz Svänggäng.

Båda två valde att vara med i tv-serien för att visa vilket bra samhälle de tycker att Hofors är.

– Det finns en kärlek här i Hofors. En del kallar det Jantelag, men jag säger i stället att vi bryr oss om varandra vi hjälper varandra här i Hofors, säger Arne Evertsson.

Varför tror du att SVT ville ha med dig , Katarina?

– Ja, vad ska man säga? Jag tror att alla som är med i dokumentären är spännande människor.

Arne har inte sett något av avsnitten tidigare men hoppas att det har blivit bra. Katarina däremot har förhandstittat på alla avsnitt.

– Rent spontant så är det en väldigt fin produktion, den är väldigt varm. Det ska bli väldigt kul och spännande att höra reaktionerna efteråt, säger Katarina Borbos.

Det har riktats kritik mot att det är ganska speciella människor som lyfts fram i serien. Men Katarina och Arne håller inte med om kritiken.

– Jag tycker snarare att det är väldigt spännande människor som har lyfts fram, säger Arne Evertsson.

– Det finns ju speciella människor i alla orter, säger Katarina Borbos.

Även bland dem som är med i serien har det redan innan premiären lett till olika reaktioner. Musikern Michael Olsson är i en artikel i Gefle Dagblad väldigt positiv till serien medan bloggarna och författarna Annika och Vera Ahlverström på sin blogg har kallat serien för en total besvikelse.

– Man vet ju aldrig när man går in i en sådan här produktion hur slutresultatet kommer att bli, men jag känner mig nöjd i alla fall, säger Katarina Borbos.

Både hon och Arne Evertsson skulle gärna ställa upp igen om de fick frågan.

– Det tror jag säkert att jag skulle göra, jag menar det är ju bara att vara sig själv, säger Arne.