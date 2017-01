Stulen körskolebil i smash and grab-kupp

Det var i måndags morse som en körskola i Bomhus upptäckte att fyra av deras körskolebilar var stulna.

Under veckan användes och återfanns sedan en av bilarna i samband med ett inbrott mot ICA Nära i Storvik. Två män greps i samband med det inbrottet.

Under natten till lördagen inträffade en till kupp mot en matbutik med en av de stulna körskolebilarna, en röd Golf.

Vid klockan 04.07 gick en larmdetektor igång i en av kassorna. Klockan 04.23 förstod man att det var skarp läge och att någon använt körskolebilen som en murbräcka för att forcera matbutikens enté i en så kallad smash- and grabkupp.



Gärningsmännen lämnade kvar körskolebilen som använts för att ta sig in och försvann från platsen. De fick med sig tre så kallade cashguards, som butikerna använder för att mata in pengar i. Polisen vet ännu inte om dessa innehöll pengar eller var tomma.



Ingen har ännu gripits i samband med smash- and grab-kuppen. Under lördagen ska en teknisk undersökning göras i matbutiken.