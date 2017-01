Kraftig dominans av Gävleborgsspelare i VM-bandytruppen

– Det har varit ett jättesvårt val. Alla sju som vi lämnar utanför (jämfört med bruttotruppen) skulle ha kunnat prestera bra, säger förbundskaptenen Svenne Olsson under presskonferensen.



David Karlsson gjorde comeback i landslaget i december och har vräkt in mål i elitserien. Bland annat satte han sex mål i mötet med Kalix på annandagen.



Klubbkamraten Daniel Andersson tackade för sig i landslaget efter VM-finalförlusten i Chabarovsk 2015, nu är han tillbaka i blågult. Även Bollnäsanfallaren Patrik Nilsson är med i landslaget för första gången sedan VM 2015.



Målvakten Andreas Bergwall, 42, gör sitt 18:e VM.



Ryssland har vunnit de fyra senaste VM-turneringarna.

Målvakter: Andreas Bergwall, 42 år, Västerås, Joel Othén, 31 år, Sandviken.



Backar/halvor: Andreas Westh, 39 år, Bollnäs, Per Hellmyrs, 33 år, do, Martin Johansson, 29 år, Villa Lidköping, Linus Pettersson, 29 år, Sandviken, Hans Andersson, 34 år, Edsbyn, Erik Säfström, 28 år, Neftyanik, David Pizzoni Elfving, 31 år, Hammarby.



Mittfältare: Daniel Berlin, 29 år, Bollnäs, Jesper Eriksson, 33 år, Villa Lidköping, Daniel Mossberg, 35 år, Sandviken, Johan Löfstedt, 30 år, Vetlanda, Adam Gilljam, 26 år, Hammarby.



Anfallare: Erik Pettersson, 21 år, Sandviken, Christoffer Edlund, 29 år, do, Daniel Andersson, 33 år, do, Patrik Nilsson, 34 år, Bollnäs.



Reserver: Patrik Hedberg (mv), Hammarby, Joakim Svensk, Edsbyn. Mikael Olsson, Västerås, Simon Jansson, Västerås, David Karlsson, Villa Lidköping, Joakim Andersson, Vetlanda, Christoffer Fagerström, Netyanik.