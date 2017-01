Två Gävleborgare uttagna till VM-truppen i skidskytte

Elisabeth Högberg har under säsongen haft svårt att ta plats i A-landslaget, men efter att hon förra veckan kom på fjärde plats på distansloppet i EM så säkrade hon VM-biljetten.

Den svenska VM-truppen i skidskytte består av fem herrar och sex damer.

Skidskytten Elisabeth Högberg har haft svårt att platsa i A-landslaget under säsongen. Men efter bland annat en fjärdeplats i distansloppet i EM i förra veckan är Högberg nu uttagen till VM i Hochfilzen som startar nästa vecka.

”Min förhoppning är att vi under årets VM tar ett steg närmare den absoluta toppen. Den här säsongen har hittills gått bättre än jag förväntat mig och vi har visat att vi kommit närmare de allra bästa. Självklart kommer många av konkurrenterna att komma till VM i storform, men jag tror att vi kan överraska”, säger förbundskaptenen Wolfgang Pichler i ett pressmeddelande.

VM avgörs 8-19 februari.

VM-truppen:

Damer: Anna Magnusson, Piteå, Hanna Öberg, do, Elisabeth Högberg, Östersund, Chardine Sloof, Bore, Mona Brorsson, Finnskoga, Emma Nilsson, Bore.



Herrar: Fredrik Lindström, Anundsjö, Sebastian Samuelsson, I 21 IF, Jesper Nelin, Östersund, Torstein Stenersen, do, Peppe Femling, Tullus.