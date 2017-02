Stakningsfria zoner skapar diskussioner under SM i Söderhamn

Damerna kör tio kilometer och herrarna 15 kilometer, båda i klassisk stil.

– Den klassiska åkningen har utvecklats den senaste åren genom att man åker på skidor utan fästvalla och stakar även i tvära motbackar. Och FIS (Internationella skidförbundet, reds anm) har tillsammans med de övriga skidnationerna fattat beslut om att man vill försöka bevara den klassiska tekniken med alla dess former – även att man åker med diagonal, fästvalla och frånskjut, säger tävlingsdomare Per Lindberg.

Det har ju kommit kritik från långloppsåkare som har bokat in sig på SM och som vill ha en genomkörare och som åker på blanka skidor. Det här beslutet kommer tätt inpå start - vad säger du om den kritiken?

- Ja, jag kan förstå att man tycker att det kommer sent. Vi fattade beslutet i början på veckan när vi kom hit och provåkte banan och insåg att de här banorna är så lätta att många kommer att staka runt hela banan istället, och vi valde då att fatta det beslutet. Vilket vi kan enligt reglerna, men jag har full förståelse för att det kommer sent, säger tävlingsdomare Per Lindberg.

Klockan 10.30 inleds längdtävlingarna med damernas 10 kilometerslopp.