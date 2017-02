Nicklas Bäckström fortsätter att storspela

-Det har känts bra hela säsongen och det har blivit den del poäng på slutet. Men hela laget spelar bra och gör mycket mål och det underlättar ju, säger Bäckström han till Aftonbladet.



Bäckström gjorde ett mål och två assist vilket ger honom 51 poäng på 51 matcher och en sjundeplats i poängligan, åtta poäng efter ledande Connor McDavid, Edmonton.

-Coacherna har skalat av lite istid för alla och jag tror det hjälper. Jag känner mig ovanligt pigg just nu.



2-0-målet, knappt 14 minuter in i matchen, blev hans totalt 14:e under NHL-säsongen.



Men det är som passningsläggare till målen som Bäckström är bäst på. Han har svarat för 37 assist och ligger tvåa i assistligan, fem poäng efter McDavid.



Bäckströms målgivande passning till matchens första mål var när han tog sig förbi två Bostonbackar och passade fram till TJ Oshie, drygt tre minuter in i matchen.



Bäckström verkar spela som bäst mot just Boston och har nu samlat ihop 34 poäng på 30 matcher mot Boston under sin NHL-karriär.



Hans andra assist kom när bara 15 sekunder var kvar av andra perioden och då Alexander Ovetjkin satte 3-2-målet bakom Tuukka Rask.