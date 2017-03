Torget i Hofors ska döpas till Kärlekens torg

Kärlekens torg är ett begrepp som de senaste åren populariserats under Radiohjälpens, Sveriges Radios och SVT:s insamlingskampanj Musikhjälpen och Hofors kom med på tåget tidigare i vinter när Hoforsborna med insamlingen "Med kärlek från Hofors" samlade in mest pengar av alla i hela Sverige under Musikhjälpen.

– Kärlekens torg kommer ju från Musikhjälpen och då blev det så hos oss att folk samlades under Musikhjälpen vid det här torget och då tyckte många människor att det skulle passa bra att döpa det till Kärlekens torg. Uppsala är eventuellt också på gång med att döpa ett torg till Kärlekens torg men vi är nog först ut, jag hoppas att vi vinner, säger Håkan Eck som är Strategi- och servicechef i Hofors kommun.

Efter omröstningen på kommunens hemsida tog Kommunstyrelsen i går upp frågan om vad Torget utanför Folkets hus ska heta.

– Det var ett antal röster som gjordes via nätet och en del som kom in via vanligt papper. Det namn som fick flest röster var Kärlekens torg.

Var det med stor marginal?

– Det som var intressant var att eget förslag fick 114 röster av 236 men då är det spritt på massa olika namn.

Är det ett bra namn då?

– Ja, det är lätt att säga. Det här namnet ska nu gå vidare till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd som har namnberedning och där ska de ta ställning till om det här namnet fungerar offentligt för exempelvis "blåljus" och så, så att man kan hitta till den här platsen.

Kommer ni att från kommunens sida göra något för att förankra det hos invånarna?

– Ja, det är klart vi ska hitta på något kul kring det här. Vi ska ju ha något som heter Bessemerfesten och då hoppas jag att det blir lite uppståndelse kring det här namnet och att vi ska fira det, säger Håkan Eck.