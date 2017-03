Brynäsförlust trots stark insats i första kvartsfinalen

Brynäs hade specialstuderat Luleås spel inför den här kvartfinalsserien, något som verkade ge resultat. Åtminstone till en början.

Hemmalaget startade starkt och Felicia Meyer lyckades göra 1-0 redan efter 1.09. Ett resultat som stod sig hela första perioden och en bra bit in i andra trots ökad press från gästerna. För i andra perioden ryckte de regerande svenska mästarna Luleå HF upp sig rejält och satte tidvis hård press på brynäsbackarna och Sara Grahn i brynäsmålet.

Halvvägs in i matchen kom till slut kvitteringen under en brynäsutvisning.

Men trots det dröjde det till efter drygt 10 minuter in i tredje perioden som Luleå tog ledningen i spel fyra mot fyra.

Slutresultatet blev till slut 1-3 och i och med det har Luleå nu chansen att avgöra hemma på lördag kväll. Om Brynäs skulle vinna då väntar en tredje och avgörande match i Luleå på söndag.