Vinst för Luleå i första slutspelsmatchen

Brynäs hade specialstuderat Luleås spel inför den här kvartfinalsserien, något som verkade ge resultat. Åtminstone till en början.

Hemmalaget startade starkt och Felicia Meyer lyckades göra 1-0 redan efter 1.09. Ett resultat som stod sig hela första perioden och en bra bit in i andra trots ökad press från gästerna. För i andra perioden ryckte de regerande svenska mästarna Luleå/MSSK upp sig rejält och satte tidvis hård press på Brynäsbackarna och Sara Grahn i målet.

Halvvägs in i matchen kom till slut kvitteringen under en Brynäsutvisning.

Men trots det dröjde det till efter drygt 10 minuter in i tredje perioden som Luleå tog ledningen i spel fyra mot fyra.

– Jag tror att det blev svårt för dem att hålla samma tempo som oss i tredje perioden, vilket gjorde att vi fick ett par mål, säger Michelle Karvinen i Luleå.

Slutresultatet blev till slut 1-3 och i och med det har Luleå nu chansen att avgöra hemma på lördag kväll.

– Det hoppas jag att vi gör, det är vårt favoritställe att spela och vi ser mycket fram emot att spela slutspel på hemmaplan, säger Michelle Karvinen.

Vi sänder matchen i webbradion och i appen Sveriges Radio Play från klockan 19.