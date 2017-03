Matchhyran halveras för Gefle IF

Förra året när Gefle IF låg kvar i Allsvenskan betalade man 73 000 kronor i matchhyra per match. Men hyran kommer att sänkas kraftigt. Enligt ett förslag som Kultur & Fritid tagit fram kommer hyran att bli 30 000 kronor per match så länge laget ligger kvar i Superettan.

Den lägre matchhyran gör att kommunens intäkter minskar med drygt en miljon kronor om året och Kultur & Fritid begär nu att kommunfullmäktige ska kompensera nämnden för detta.

Gefle IF Fotboll räknar med att lagets intäkter kommer att minska med cirka 30 procent som en följd av att laget åkte ur Allsvenskan.