Varför ska man behöva bli mobbad?

Trots nolltolerans mot mobbing i skolorna så ökar anmälningarna till barn- och elevombudet på Skolinspektionen. Förra året ökade anmälningarna om kränkande behandling med 21 procent jämfört med året före.

14 åriga Tindra Alderback i Gävle vet hur det är att bli mobbad.

– Det är knuffar i korridorer, knuffad in i skåpen. Man blev kallad saker, folk skrev om en på nätet. Det blev bara värre med åren.



Tindra är långt ifrån ensam om att bli mobbad. Under 2016 har det kommit in 1 869 anmälningar om kränkande behandling till Barn- och Elevombudet (BEO) och Skolinspektionen. Det är en ökning med 21 procent jämfört med 2015. Från Gävleborgs län gjordes 44 anmälningar förra året - året innan var det 28.

Organisationen Friends som jobbar mot mobbning tar varje år fram en rapport. Förra året visade den att 60 000 barn och unga är utsatta för mobbning vilket motsvarar 1-2 barn i varje klass.

Och de här barnen mår ofta mycket dåligt och drabbas av depressioner något som 14-åriga Tindra Alderback har erfarenhet av.

– Det blev självmordstankar och sjävskadebeteende. Det var konstant, man mådde så dåligt att man kände att allt blir bättre om man försvinner.

Det är inte bara knuffarna och de hemska orden som är jobbiga. Det är också alla hurtiga rop om att det inte är så farligt utan det blir bättre med tiden.

– Visst! Nån gång kanske men när? Ska jag behöva leva med det här 20 år för att det ska blir bättre?

Friendsrapporten i korthet:

* 7,5 procent av eleverna i årskurs 3-9 har utsatts för mobbning det senaste året.

* En femtedel av eleverna i årskurs 3-9 har blivit kränkta av en annan elev det senaste året.

* Av de elever i årskurs 3-6 som har utsatts för kränkningar, uppger 19 procent att det har handlat om vilket land man kommer ifrån.

*Av de elever i årskurs 6-9 som har utsatts för kränkningar, uppger 11 procent att det har handlat om deras etniska tillhörighet.

*Både mobbning och kränkningar är vanligare på mellanstadiet än på högstadiet.