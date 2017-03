Dåliga löner för skådespelare med funktionsvariation – men Glada Hudik ligger bra till

Glada Hudikteatern är bland de teatrar i Sverige som ligger högst när det gäller lönerna till skådespelare med funktionsnedsättning.

Det visar en kartläggning som P4:a-programmet Klartext har gjort.



För fem år sedan fick dock Glada Hudikteatern skarp kritik i samband med ett reportage i Uppdrag Granskning – just för att skådespelarna med funktionsnedsättning fick så låga löner.



Skådespelarna med funktionsnedsättning fick bara 900 kronor ungefär per föreställning. Efter kritiken höjdes ersättning och nu är det över 1 700 kronor per föreställning plus betald utbildning för 5000 kronor per år.

Pär Johansson, ledare för Glada Hudikteatern, säger att han är nöjd med hur lönenivån ser ut bland skådespelarna.

– Jag hoppas att de också kan komma att klassas som proffsamatörer och få möjlighet att engagera sig fackligt, säger han.





Klartext har kartlagt 11 teatergrupper med skådespelare som har funktionsnedsättning. Då hamnar Glada Hudik på plats tre.

Många teatergrupper betalar ingenting alls.