Brynäs utklassade Linköping efter rivstart

Efter nyårsskiftet har LHC varit SHL:s klart bästa hemmalag - då man radade upp tio raka vinster innan det blev stryk mot Frölunda i sista grundseriematchen.



Klubben tog också full pott i tre av fyra möten mot kvartsfinalmotståndaren Brynäs under vintern. Fullpumpat av självförtroende inför egna fansen ville Linköping som vanligt ta kommandot.



Men i stället snärtade Jesper Jensen in 0-1 efter slarv av hemmabacken Anton Karlsson redan efter 27 sekunder.



Efter drömstarten tog det mindre än fem minuter innan Brynäs ökade på - genom Jensen igen. Denna gång efter ett superskott i krysset i power play.



Och det var inte slut med det för Gävlelaget. Innan paus hann Daniel Mannberg sätta fullträff nummer tre. Även då efter grovt slarv av LHC, denna gång av Vilmos Gallo.



– Vi vet vad vi kan göra och ska inte fokusera på annat. Fokus på vårt nu, sätta vårt spel och sen får vi ta det därifrån, kommenterade tvåmålsskytten Jensen i C More.



Något Brynäs lyckades med fullt ut - och hann även med 0-4 (Lukas Kilström) och 0-5 (Jesper Boqvists första mål i A-laget) i mittakten.



Att LHC bytte målvakt från Marcus Högberg till Jacob Johansson spelade ingen roll.



– Leder man med 5-0 mot Linköping har man gjort något bra så klart. Vi är nöjda, vi jobbar tillsammans över hela banan, berömde Brynäs tränare Thomas Berglund i C More.



– Skit i deras mål, det är grejer som händer. Men även om du tar bort dem täcker vi inte skotten, de skjuter rakt igenom oss, vi fullföljer inte tacklingar och jobbar inte klart närkamperna. Det är mycket som visar att vi inte riktigt är på hugget, analyserade Linköpingskaptenen Niklas Persson i C More.



Sista perioden blev en mycket avslagen historia där Jacob Blomqvist satte sjätte målet.

Linköping-Brynäs 0-6((0-3, 0-2, 0-1))

Första perioden: 0-1 (0.27) Jesper Jensen (Kevin Clark, Oskar Lindblom), 0-2 (5.03) Jesper Jensen (Ryan Gunderson) spel fem mot fyra, 0-3 (18.19) Daniel Mannberg (Linus Ölund, Simon Bertilsson) spel fyra mot fem.



Andra perioden: 0-4 (1.30) Lukas Kilström (Daniel Paille), 0-5 (7.29) Jesper Boqvist (Oskar Lindblom, Linus Ölund).



Tredje perioden: 0-6 (19.25) Jacob Blomqvist (Daniel Paille, Juuso Ikonen).



Skott: 25-35 (9-16, 5-13, 11-6).



Utv, Linköping: 4x2. Brynäs: 2x2.



Domare: Morgan Johansson, Ljungby och Wolmer Edqvist, Grums.

Publik: 7 235.