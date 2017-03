Brynäs vände och vann – 2-0 i matcher mot LHC

Brynäs hemmaslog Linköping med 3-2 i Gävle och har skaffat sig 2-0 i matcher i kvartsfinalserien. Detta efter att ha vänt ett 2-1-underläge via två backmål i den tredje perioden under måndagskvällen.

Det var mållöst efter den första perioden. I numerärt underläge var dock Brynäs nära att ta ledningen. Johan Alcén kom fri med Marcus Högberg och avlossade ett rappt skott.

Brynässpelaren gled jublande iväg och stod för en grann målgest – bara det att pucken tog i stolpen och inte gick i mål. En lite genant sits för Brynäs boxplay-specialist.

Men Brynäs fick till slut in sitt ledningsmål. Unge Linus Ölund gav hemmalaget ledningen tidigt i den andra perioden. 19-åringen skickade pucken från bakom kassen och fick se den studsa in i mål – via en bortaspelare.

Glädjen blev dock kortvarig. LHC kvitterade bara 52 sekunder senare via tyske Marcel Müllers rappa handledsskott.

LHC fullbordade vändningen halvvägs in andra perioden då lagets mål-och poängkung i grundserien, Broc Little, styrde in ett hårt slagskott av Eddie Larsson från blålinjen.

David Rautio stod för en viktig räddning för Brynäs i inledningen av den tredje perioden när bortalaget fick ett gyllene läge att sätta 3-1.

Fåtalet sekunder senare kom hemmalagets kvittering. Pucken hamnade hos Jonathan Pudas vid blålinjen och den högerfattade backen skickade en projektil i det högra krysset bakom Marcus Högberg.

Det tog bara drygt två minuter – sedan hade Brynäs vänt. Efter kalabalik i slottet i bortalaget så kunde backen Simon Bertilsson följa upp och få in 3-2-målet.

Linköping tryckte på för en kvittering och skapade en del farligheter men överlistade inte Rautio i hemmakassen. Brynäs kunde hålla undan, vinna med 3-2, och få med sig 2-0 i kvartsfinalserien.

Nästa match mellan lagen är på onsdag i Linköping.

Artikeln uppdateras.