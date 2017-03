Glädje och sorg hos bandysupportrar

Vid ställningen 1-1 kom Bollnäs Patrik Nilsson helt fri och hade drömläge att avgöra matchen, men revs ner så pass bryskt att domaren valde att ge Martin Frid rött kort och matchstraff.



Edsbynspelarna hade knappt hunnit sluta protestera mot domslutet förrän Bollnäs slarvade bort frislaget, drog på sig en kontring och Edsbyn tilldömdes en straff. Mattias Hammarström sköt säkert in straffen fram till 2-1.

-Då var det rejält nervöst. Jag sköt den ju mot "fel" klack också, och det var en rejäl ljudnivå där. Men jag visste att han (målvakten Patrik Aihonen) hade läst mig, så jag bytte faktiskt hörn på straffen. Han gick åt rätt håll, men den gick in ändå. Så skönt, säger målskytten Hammarström.



Kommer minnas länge

TT: Hur länge kommer du minnas den straffen?

-Det blir nog ända till dödsbädden.



När Edsbyn sedan vann tillbaka bollen efter avslaget kunde den finländske juniorstjärnan Tuomas Määttä slå in 3-1-bollen, sitt andra mål för dagen, efter en blixtsnabb kontring.



I stället för besvikelse slutade allt med fest för Edsbyn, och den märkliga humörvändningen tog bara ett par minuter.



Hundra gånger bättre

Matchen var fram tills dess annars väldigt avvaktande, Edsbyn malde på, Bollnäs skapade en massa hörnor, men både Anders Svensson i Edsbyn-målet och målvaktskollegan Patrik Aihonen gjorde flera fina räddningar.



Anders Svensson:

-Samma känsla som när jag var med och vann första guldet, Bollnäs var otroligt bra men vi lyckas ändå vinna. Så skönt, säger han.



TT: Du gjorde några svettiga räddningar i dag?

-Att bara släppa in ett mål i en SM-final är jag såklart nöjd med. Det var kanske två exceptionella räddningar, sådana som man inte gör varje dag, och ett par från när Per Hellmyrs bröt in och försökte få in den. Det var skönt. Men jag har inte varit en millimeter nervös, jag har bara njutit av upplevelsen. Det var 100 gånger bättre tryck på läktaren än det är på Studenternas, en riktigt mäktig upplevelse att vinna guld här, säger Svensson.



SM-guldet är Edsbyns första sedan 2008.

HÖGRE MAKTER HJÄLPTE INTE BOLLNÄS

Det finns sura förluster.



Och det finns supersura.

-Det avgörs av att domaren ska in och synas, säger Bollnäs lagkapten Andreas Westh efter 1-3-förlusten i bandyfinalen mot Edsbyn.



Landslagsstjärnan Westh var uppgiven, tom och trött efteråt.



Efter en lång säsongs tränande, gnetande, bussåkande och dubbeljobbande avgörs allt med några enstaka detaljer.

-Vi tränar tio miljoner gånger i veckan och så blir det så här. Domaren behöver inte ta ett rött kort på dem, och han ska verkligen inte ta döma straff. Det var inte straff. Varken jag eller Anders Spinnars var på Daniel Liw, han spetsade skridskon i isen.



TT: Från sidan såg det faktiskt ut som straff?

-Ja, det kan jag förstå. Men vi som var där var inte på honom, det garanterar jag.



Det var i matchens slutskede som den där tillknäppta matchen plötsligt blev väldigt utlevande.



Efter Edsbyns Martin Frids utvisning och straffmålet hamnade guldet till slut hos Edsbyn.

-Det kändes som ridå direkt när de fick straffen. Jag gick ner på knä och bad till Gud, säger Westh.



TT: Det funkade inte?

-Nej, verkligen inte. Det kändes uppgivet då.



Andreas Westh får vänta minst ett år till på det där SM-guldet han saknar.



Finalförlusten var hans fjärde.

-Jag har nog med silver, det kan jag säga. Nu får vi se hur det blir med fortsättningen, ska ta mig en funderare.



TT