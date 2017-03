Linköping tog sista chansen: ”Grymt skönt”

– Grymt skönt att se den gå in, sade segerskytten Henrik Törnqvist, som reducerade till 2-3 i kvartsfinalserien.

Brynäs skaffade sig matchboll i kvartsfinalserien när de efter 96 minuter satte matchens enda mål i drabbning nummer fyras andra förlängningsperiod.



Normalt sett offensivt skickliga Linköping har haft enorma problem med sin produktion och hade bara mäktat med fyra ynka fullträffar under de fyra inledande slutspelsmötena.



David Rautio hade smått ofattbara 96,72 i räddningsprocent innan söndagen - och fortsatte sitt suveräna spel mellan stolparna även då LHC var piskat att vinna för att säsongen inte skulle vara över.



Inte förrän efter 18,36 minuter av den andra perioden lyckades en hemmaspelare överlista honom - och då krävdes det spel fem mot tre för att Andrew Gordon skulle smälla in pucken.

Problemet för hemmalaget var att Gävleklubben redan passerat Marcus Högberg i Linköpings kasse två gånger om innan.



Inom bara drygt minuter av mittakten nätade kanadensaren Daniel Paille dubbelt upp och skickade Brynäs ännu närmare semifinal.

11,52 minuter in på sista perioden pangade backen Emil Kristensen in kvitteringen och rysaren tog sig till förlängning igen.



6,07 minuter in på förlängningen skickade Henrik Törnqvist in målet som fick över 6 000 åskådare att vråla ut sin glädje.

– Jag vet inte vad det var för skott, det var kanske inte det hårdaste skottet jag haft i mina dar men det var grymt skönt att se den gå in, säger Törnqvist och fortsätter.



– Det var en riktigt bra känsla här inne så det var skönt att det blev en seger.

Den assisterande tränaren i Brynäs Tommy Sjödin var märkbart missnöjd efter matchen.

– Vi är det bättre laget och vi skapade mer.