Från trygghet till nytt liv i solen

Lena Falk hade fast anställning som förskolechef. Hennes son David jobbade som kock, och Davids sambo Caroline arbetade på Operakällaren.



Men en sommarkväll i sommarstugan i Hamrånge gled samtalet in på framtidsdrömmar, och det kom fram att alla tre hade en dröm om att bryta upp och starta på nytt, och då någonstans i värmen.



När beslutet väl var taget gick det fort. Fasta anställningar sades upp, lägenhet såldes, och familjen flyttade in i sommarstugan.



Snabbt fastnade alla tre för ett litet bed and breakfast på spanska solkusten som var till salu, och trots att mycket har dragit ut på tiden har det gått fort nu på slutet.



För några dagar sedan kom tillstånden som krävs, och om ett par dagar går flyttlasset.

Familjen Falk-Larsson tycker inte att det är så konstigt att de vågar ta steget att göra verklighet av sina drömmar.

– Vi är orädda och prestigelösa. Mina föräldrar tycker nog att det är konstigt att jag säger upp ett bra jobb och går till nåt mycket mer osäkert, men det känns inte som någon fara, säger Lena Falk.

– Folk tänker för mycket på jobb och boende. Men vi får ju ett nytt om vi kommer tillbaka. Vi förlorar ingenting på att satsa, menar David Falk.