Nu har beslut i badfrågan tagits – Valbo får helt ny bassäng

Det blir ingen renovering av inomhusbassängen i Valbo som tidigare var föreslaget.

Det beslutades under ett extrainsatt kommunstyrelsemöte i Gävle idag.

Med en knapp majoritet valde kommunstyrelsen att gå på dom rödgrönas och Sverigedemokraternas linje, att bygga en helt ny inomhusbassäng.



Att bygga nytt innebär ytterligare en stor investering och den moderata kommunstyrelseordföranden Inger Källgren Sawela kan inte nu svara för var dom pengarna ska tas ifrån.

– Att bygga ett nytt bad kommer kosta 20 miljoner kronor till. Dom pengarna måste vi ta ur investeringsbudgeten och då får vi flytta på någonting annat. Och vad det blir vet inte jag idag, säger Inger Källgren Sawela.

Valbobadet stängde i december förra året för att renoveras. Under renoveringen kunde man se att dom stålpålar som badet vilar på var rostiga, och att en förstärkning av grunden behövdes. Sen dess har bygget stått still för att invänta beslut och uppehållet kostar 20000 kronor per dag.

Snart passerar det datum då kostnaden stiger till 40000 kronor per dag.

Nu vill Inger Källgren Sawela (M) med kommunstyrelsens beslut att bygget ska kunna komma igång omgående.

– I och med att vi har fattat ett snabbt beslut och fullmäktige kommer att ta ärendet på måndag så hoppas vi att vi är igång på tisdag.

Den ursprungliga planen var att badhuset skulle vara klart till våren 2018.

Men en helt ny bassäng tar längre tid.

– Min bedömning är att badet kan bli klart till 2019, säger Inger Källgren Sawela (M)