Här är juryn inför P4 Nästa Gävleborg 2017

Om du lyssnar på P4 Gävleborg ja då har du koll på juryns ordförande --Larry Forsberg. Men förutom att programleda i radion är han även låtskrivare och producent, bland annat i Melodifestivalen.

Tillsammans med låtskrivarkollegorna Sven-Inge Sjöberg och Lennart Wastesson står han bakom mellolåtar som "Kom och ta mig” ”Hon kommer med solsken” och ”Crazy In Love”.

Moa Holmsten, ursprungligen från Bergsjö i Hälsingland, numera Stockholm, släppte hösten 2015 den kritikerrosade skivan Bruised Arms And Broken Rhythm, bestående av 15 egna tolkningar av Bruce Springsteen. Det var uppföljaren till egna albumet Do you want me Death? som hon släppte under namnet MOA. Moa Holmsten sjöng tidigare i hårdrocksbandet Meldrum som släppte två skivor, turnerade runt Europa, USA tillsammans med band som Motörhead, Danzig, Black Label Society. Nashville Pussy bla. Moa Holmsten har senaste åren turnerat runt om i Sverige, Europa och USA.

Emanuel Recinos (Jukebeats) är Gävle-producenten Jukebeats har under åren jobbat med många stora namn inom svensk hiphop. Hans musik har han blivit nominerad till några av de största galorna i Sverige. Manifestgalan i kategori bästa hiphop (2013 & 2015), Kingsizegalan med skivan "vibes of life", (2015) och vinnare i Local Heroes-galan i kategorierna årets låt (2012) samt årets producent (2017).

Anna Sahlin är popsångerskan, låtskrivaren och skådespelerskan från Sandarne i Söderhamns kommun. Hon har haft stor framgång i Melodifestivalen med låtar som "We're Unbreakable", "This Woman" och inte minst i Eurovision Song Contest 2002 där hon representerade Estland med låten "Runaway".