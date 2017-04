Brynäs bara en match från SM-guldet

Matchbilden hade förmodligen varit annorlunda om HV71 fått utdelning i första perioden, men hemmalaget, stöttade av 7000 personer i Kinnarps arena, kom inte närmare än två ramträffar i vardera stolpe.

Istället gjorde Brynäs 1-0 sent i mittenperioden. Gästerna hade då "ätit" sig in i matchen, men målet var ändå ganska ologiskt – det kändes mer som att spelarna väntade in periodpausen när Brynäs från ingenstans effektivt passade sig framåt i banan. Elias Fälth tog sedan skottet som satt säkert.

–Vi gör ett psykologiskt viktigt mål och kan sen kriga ifrån. Otroligt skönt, säger matchvinnaren Elias Fälth.

Nu väntar matchboll för Brynäs. Två vinster på bortaplan har gett dem en 3-2-ledning i matchserien. En hemmavinst i kommande final – och guldet hamnar i Gävle.

–Det är den svåraste matchen att vinna, den avgörande. Men det kommer vara fullt ös från start när vi får lira hemmamatchen, säger Fälth till Radiosporten.