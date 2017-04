Slutspel ger klirr i kassan – Stark hyllar Bengtzén

Så här säger klubbdirektören Johan Stark.

– Det betyder jättemycket ekonomiskt så klart. Vi lägger inte slutspel i vår budget och för varje steg vi tagit så blir det mer och mer positivt. Det blir ett bra år resultatmässigt.



Ekonomiskt sett har säsongen varit rena drömmen för Brynäs IF. Klubbdirektören Johan Stark vill inte berätta hur bra utan hänvisar envist till årsmötet i juni där klubbens totala räkenskaper presenteras.

Klart är Gavlerinken fyllts hela nio gånger under slutspelet, och det är välkomna slantar för en förening som backat 20 miljoner de senaste tre åren och som så sent som ifjol stod inför ett stålbad med en budget som inte höll ihop.

– Vi gjorde en förlust på åtta miljoner. Så det har varit en negativ trend som vi jobbat hårt för att komma till bukt med. Vi har jobbat hårt för att sänka våra kostnader, och alla har varit delaktiga.

Men trots att klubben gått på ekonomisk sparlåga så har resultaten kommit. En ekvationen som ju egentligen inte borde vara möjlig.

Johan Stark hänvisar till duktiga tränare i alla led och förmågan att få fram egna talanger.

Linus Ölund och Marcus Ersson men också Samuel Asklöf och Jesper Boqvist har alla fått sina genombrott i A-laget i år.

Sen finns en person som Stark vill lyfta fram speciellt.

– Jag tycker att vi har Sveriges bästa sportchef i Stefan Bengtzén.

Hur går det ikväll?

– Det ultimata vore väl att få avgöra här på hemmaplan.

Har ni råd med segerchampagne?

– Ja, det har vi, försäkrar Johan Stark.