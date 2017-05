JUST NU: Död kropp hittad under natten

Utredningsåtgärder under kvällen och natten ledde till att den döda personen hittades.



Polisen uppger att anhöriga till den 19-åriga kvinnan är underrättade om anträffandet.



Tre unga män har sedan tidigare anhållits misstänkta för människorov. Brottsrubriceringen har i nuläget inte ändrats, men kan göra det eftersom en död person har påträffats, enligt polisen.



Polisen sökte sent i går kväll i en sjö och på en holme i samband med utredningen runt den 19-åriga kvinnan. Sjön ligger i direkt anslutning av en fastighet som spärrats av söder om Hudiksvall.



Den unga kvinnan sågs senast under natten mellan lördagen och söndagen. Hon anmäldes försvunnen av sina föräldrar. En stor polisinsats har letat efter 19-åringen. I går deltog ett femtiotal poliser, hundar och helikopter i arbetet.



Under natten mot måndagen blev tre män i 20-årsåldern hämtade till förhör. De anhölls senare av åklagare på sannolika skäl misstänkta för människorov.



