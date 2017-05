Hitta ut i Ovanåker med orienteringskarta

Alla kommuninvånare kommer få en karta hemskickad med kontroller som man kan ge sig ut och leta efter.

Det är Svenska orienteringsförbundet som ligger bakom projektet som sedan tidigare finns i ett 20-tal kommuner runtom i landet. Bland annat i Hudiksvall där intresset har varit stort.

I Ovanåker är det orienteringsklubbarna Alfta-ÖSA OK som tagit initiativet att starta upp.

– Det är som en blandning mellan orientering och geocaching, och använder man appen och slår på gps ser man ju även var man går och då påminner det om Pokémon Go, säger Andreas Davidsson, Alftabo och orienterare för Alfta-ÖSA OK, som även drivit det lokala projektet i Hudiksvall under tre år.