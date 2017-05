En pjäs som kan förändra liv

Socialtjänsten i Gävle har under flera år bjudit in niondeklassare och gymnasieelever till att se föreställningen "Dont forget to kiss your mother goodbye" på Konserthuset i Gävle.

Föreställningen handlar om droger och spelas av ungdomar där en del har haft egen erfarenhet men nu varit drogfria några år.

Under tisdagen hölls det två föreställningar för elever under dagtid och på kväll gavs den även för allmänheten.

– Efter den här pjäsen brukar eleverna vara ganska tagna. Det är helt tyst i salongen under förställningen och det är inte så ofta det är det i en salong full med ungdomar, säger Johnny Gustafsson.

Daniela Skönborg är en av skådespelarna och hon har själv varit drogberoende mellan hon var 13 och 19 år.

– Jag var så djupt nere i skiten så det hade nog varit svårt att nå mig med den här pjäsen. Men vi vill nå dem som är på väg ditåt och även nå kompisar så att de förstår att det är bra att man bryr sig och inte dumt att gola.

Najmo Abdisalaan, Felicia Treppe och Aksan Hultman var några av eleverna som såg pjäsen under tisdagen.

Ingen av dem har egna erfarenheter av droger men de vet att det är många som använder droger och att det är lätt att få tag på.

– Jag vet att det finns överallt. Vi fick inte vara i vårt bibliotek i Bollnäs förut för det hölls på så mycket med droger där, säger Felicia Treppe.