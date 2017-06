Fattigpensionärer drabbas av ny betaltjänst på apoteket

Nu blir det dyrare för personer som får sina läkemedel dosförpackade var fjortonde dag.

Det går nämligen inte längre att betala kontant på apoteket, istället faktureras kunderna varje månad och får då betala en fakturaavgift.

Johnny Storrönning i Bollnäs som hämtar medicin åt sin 94-åriga mamma är förbannad.

– Vi har betalt kontant på apoteket tidigare men kan inte göra det längre eftersom Region Gävleborg gjort en idiotisk upphandling och man har inte tänkt på oss konsumenter!



Sju landsting, däribland Gävleborg, har tillsammans gjort en upphandling med Apotekstjänst när det gäller de dosförpackade medicinerna.

I upphandlingen finns inget krav på att kunder ska kunna betala sina dosförpackningar kontant direkt på apoteket.

Apotekstjänst har då valt att introducera som dom själva säger nya, enkla och moderna betalningsformer.

– Kan inte ett företag erbjuda så att jag kan betala direkt utan måste fakturera då får de göra det utan faktureringsavgift. Vi måste ha någon rättighet som konsumenter.

Kunderna får betala sin medicin via faktura varje månad där avgiften är 25 kronor per faktura eller 14 kronor via autogiro.

Det blir en merkostnad på 300 eller 168 kronor per år, om inte högkostnadsskyddet träder in.

Men det här är inget som Johnny Storrönning i Bollnäs tänker acceptera.

– Den här räkningen tänker jag betala men jag tänker dra av faktureringsavgiften.

Enligt Apotekstjänst så har efterfrågan på att betala kontant generellt minskat och då har även de valt att följa efter och satsar på att introducera nya, enkla och moderna betalningsformer.

Det här innebär en merkostnad för kunderna i Södermanland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Värmland, Gävleborg och Uppsala.