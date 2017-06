Man barrikaderade sig i lägenhet efter bråk

Larmet kom in som ett bråk på adressen under lördagseftermiddagen. Det visade sig att en kvinna hade blivit misshandlad av mannen och fått lättare skador.



Själv barrikaderade han sig och polisen inledde förhandlingar med honom.

Efter flera timmar tvingades polisen att bryta sig in.

-En person är omhändertagen. Det återstår att göra en del utredningsåtgärder, om han kommer bli gripen eller släppas. Vi försökte förhandla med honom, men till slut bedömde man att det inte var framkomligt, säger Johan Sohlberg, presstalesperson på polisen i Gävleborg.

-Det gick lugnt till väga så till vida att ingen blev skadad. Men materiella skador blev det säkert.



Även räddningstjänst och ambulans larmades och en hoppmatta fick läggas ut nedanför ett fönster då man trodde att mannen kunde hoppa. Johan Sohlberg vill inte gå in specifikt på vad som gjorde att polispådraget blev så stort.



-Det kan vara att det finns vapen i lägenheten, att man säger att man vill bli skjuten av polisen eller att man vill hoppa från lägenheten.



Polisen har upprättat anmälan gällande grovt vapenbrott och misshandel.