Jubel och tårar under skolavslutningen i Söderhamn

P4 Gävleborg fanns på plats i Söderhamn när Sven-Åke "Svempa" Erixon gjorde sin allra sista insats efter 38 år som musiklärare. När han tackades av utbröt ett spontant jubel i kyrkan.

Eleverna På Östra skolan kunde njuta i solskenet innan de bjöd publiken i Equmeniakyrkan på sitt Ted Gärdestad-tema under under Sven-Åke "Svempa" Erixons och konferencierena Clara Bergs och Carl Fernqvists trygga händer.

Sedan stämde sexorna upp i Meghan Trainors sång Like I´m gonna lose you – som handlar om livets bräcklighet, om att älska i stunden och inte ta någon för given. Clara Berg tillägnade låten till sina lärare Anita Ståhl och Lena Tornvigg.