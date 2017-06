Brynäs lagbygge är nu komplett

Han kommer närmast från den ryska hockeyligan KHL och har också spelat i NHL och AHL och varit med i amerikanska landslaget.

”En spännande Give & Go forward som delvis fanns med i bilden redan inför förra säsongen. En stark skridskoåkare som verkligen gör allt för att ta sig in på mål. En spelare som vi tror ska passa bra i vårt spelsätt. Han har goda erfarenheter från både NHL och AHL och nu senast från KHL. Dessutom har han spelat både JVM och A-VM för USA. En rightskytt som är 27 år 183 cm lång och 85 kg tung. Vi hälsar Aaron välkommen till Brynäs IF och han anländer till Gävle i slutet av juli” berättar Stefan Bengtzén.