Gefle IF har fått in 147 000 kronor på ett dygn

147 000 kronor – så mycket har Gefle IF fått in via sin swishkampanj på bara ett dygn, skriver Gefle IF på sin hemsida.

Den summan kommer sedan att dubblas av en partner till fotbollsklubben.

Vid en presskonferens på tisdagen berättade styrelsen att Gefle IF har förlorat 15 miljoner kronor sedan de åkte ur Allsvenskan, och att de i år räknar med ett underskott på en och en halv miljon kronor.



Målet är att samla in minst två miljoner kronor.