Hittar de hit så är det inte säkert att de känner igen sig ändå, och om de till sist kommer hem måste de presentera sig för sin familj. Alla i Vålsjö ser ungefär likadana ut och heter ungefär samma sak och jobbar med ungefär samma grejer. Vålsjö är en så grå och allmängiltig plats att Försvarets Materielverk började använda flygfoton över Vålsjö som förlaga för militärens nya kamouflagefärg. Men när färgen var klar var det ingen som kunde hitta burkarna.

Normalt är Vålsjö helt anonymt, men inte den här veckan. Det här är veckan då Vålsjö blommar upp. På grund av Frankrikes nationaldag, som ju infaller på fredag den 14 juli. Folk i Vålsjö älskar Frankrike, men de håller kärleken tillbaka fram till just den här veckan. Ok, de kanske blir lite till sig under Eurovision Song Contest, när frankrikes representant säger ”Royaumes Unis, douze points”, men annars ligger de lågt. Till franska nationaldagsveckan. Då öppnar de plötsligt alla dammluckor och ägnar sig åt en helt ohämmad frankofili. Folk i Vålsjö kastar sina ekonomitvättade svennebanankläder och stoppar huvet i en varsin basker. Sen odlar de fram en liten fransk mustasch och beställer pallvis med baguetter som de bär omkring under armarna.



Den här veckan sjuder vägen genom Vålsjö av liv. Folk bygger små eiffeltorn var de än kommer åt. Överallt hörs tonerna av små dragspel och Edith Piaf, luften doftar av provencalska örter och Vålsjö:s vinbärssniglar lever farligt. Folk har flyttat in räcket på sina balkonger så att de ska se ut som franska balkonger. Sen sitter de där och trängs medan de dricker rödvin och äter ost och skriker Vive La France så högt de orkar.

Sen tar de i med ännu mer brytning och gestikulerar tills man nickar som om man förstod.

Vålsjö-borna är inte särskilt bra på franska, men de pratar fort med tillgjord fransk brytning och hoppas att ingen ska märka nåt. Om man inte förstår vad de säger så blir de ilskna. Sen tar de i med ännu mer brytning och gestikulerar tills man nickar som om man förstod. Själva byn har bytt namn till Vol Jeux, vilket enligt lokalbefolkningen är franska och betyder Vålsjö. Järvsöklack har bytt namn till Chapeau-claque.

På morgnarna rusar Vålsjö-borna ut för att hitta en Bastilj som de kan storma eller en kunglighet att giljotinera. De blir alltid besvikna, men de ger sig aldrig. Vid lunch tar de jättelånga cykelturer över bergen och kvällarna ägnas åt fransk kulturfilm och gåslever. På fredag infaller själva nationaldagen. I resten av landet kommer folk att titta på Kronprinsessan Victorias födelsedag i TV. Här i Vålsjö planerar de att fylla Vålsjön med karamelliserad lök, smaka av med vitt vin och toppa med bröd och gratinerad ost.

Det här är Niklas Folkegård, från Vol Jeux, onsdag