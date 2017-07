JUST NU: Fem personer döms till livstids fängelse för kidnappningsmordet

Totalt sex personer fälls av tingsrätten för kidnappningsmordet i Gävle. Fem döms till livstids fängelse för mord, den sjätte får fängelse i 14 år eftersom han var under 21 år när brottet begicks. Han döms också till utvisning och förbjuds att därefter återvända till Sverige.



Två personer som stod åtalade för medhjälp till människorov och mord respektive skyddande av brottsling, grovt brott, frias av tingsrätten.



Under uppmärksammade former kidnappades offret på slottstorget i Gävle. Enligt rätten har de i samförstånd och med våld fört bort offret "i syfte att beröva honom livet". Därefter har han misshandlats och strypts. De döms för mord.



Det började med att en kvinna lockade den 23-årige mannen till ett torg i centrala Gävle i april förra året. En joggare var den som först slog larm. I samtal med 112 beskrev han hur "några snubbar med huvor" slet in en skrikande man i en bil. Under färden misshandlades mannen och ströps sedan till döds, enligt åtalet. Två veckor senare hittades hans kropp vid en skogsväg utanför Sundsvall.



Åklagaren hade yrkat på att fem av de åtalade, bland annat kvinnans exman, skulle dömas till livstids fängelse. För en person yrkades 14 års fängelse, och två respektive ett års fängelse för de andra två personerna.



Den 23-årige mannen hade haft en relation med en gift kvinna. Kvinnan skiljde sig från sin man, men gjorde senare slut även med pojkvännen. 23-åringen hämnades då genom att publicera en pussbild med kvinnan på Facebook och skickade vänförfrågningar till kvinnans och exmakens släktingar.



Därmed kränkte han kvinnans heder, och i förlängningen även släktingarnas, enligt åklagarna.