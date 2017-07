Många lediga sommarjobb i Gävleborg

På platsbanken finns just nu 15 sommartjänster utlysta i Gävleborg, ett antal som är högre än vanligt den här tiden på året. Eva Carlros, sektionschef på arbetsförmedlingen i Gävle säger att det är en kombination av att många unga redan har jobb och att dom jobb som kommer in har höga krav på kompetens.

– Vi har kunnat se att det kommer in lediga jobb till oss under hela våren, som tidigare år hade varit tillsatta redan i mars.

Många av dom lediga jobben är så kallade licensyrken med krav om utbildning och körkort och kan bli liggandes långt in på sommaren. Men arbetsgivare ringer fortfarande in till arbetsförmedlingen om att dom söker folk trots att det är sent på säsongen. Och anledningen till det menar Eva Carlros, sektionschef på arbetsförmedlingen i Gävle är att arbetslösheten bland unga är väldigt låg.

– Sveriges går bra, det är många ungdomar som är ute i jobb så arbetslösheten för ungdomar har aldrig varit så låg som den är nu, säger Eva Carlros, sektionschef på arbetsförmedlingen i Gävle