Nu kan man se på bio utomhus

Titta på bio känns ofta lyxigt, men att stänga in sig inomhus under sommaren lockar kanske inte alltid. I sommar finns det därför möjlighet att titta på bio utomhus, precis som i många amerikanska filmer som idén är hämtad ifrån. Utomhusbio startade igång redan 2010 och har sen dess visat några filmer under sommarmånaderna.

Filmvisningarna kommer ske i Boulognerskogen och det är Roger Thollin, filmansvarig på Gävle kommun, som har hand om utomhusbion.

Roger Thollin har själv valt ut någon film, men filmvalen baseras främst på en omröstning. Sunes sommar är första film ut 20 juli. Därefter följer Hunt for the Wilderpeople 25 juli, The terminator 27 juli, The Rocky Horror Picture Show 15 augusti och sista filmen för sommaren blir The Lion king (Lejonkungen) som visas 17 augusti.

Dessutom kommer det ske en specialvisning i Stenebergsparken 26 augusti.

Roger Thollin berättar i ljudklippet om tankarna kring utomhusbio och valen av filmer.